Crociera, telecamera nascosta nei bagni della nave: «L'ha installata un passeggero»

Arrestato per aver installato una telecamera in uno dei bagni pubblici su una nave da crociera, che avrebbe ripreso circa 150 persone di tutte le età, bambini compresi, che usavano la toilette o cambiavano i loro vestiti. A trovare la telecamera nascosta sopra la porta del bagno, proprio di fronte al water è stato un passeggero su una nave della compagnia Royal Caribbean che ha segnalato il dispositivo, attivando l'iter della denuncia.

Documents: Man installed hidden camera in cruise ship public bathroom https://t.co/8N6E9lpjXz — WESH 2 News (@WESH) May 9, 2023

Installata da un passeggero

Il ritrovamento risale allo scorso 29 aprile su una nave salpata da Miami negli Stati Uniti; il responsabile, dunque, avrebbe installato il device digitale durante la navigazione della Harmony of the Seas, questo il nome della nave che doveva fare scalo in alcune città sul Mar dei Caraibi; la telecamera nascosta con funzionalità Wi-Fi è stata collocata in un bagno pubblico sul ponte superiore della nave, sopra l'interno della porta del bagno dove parte del muro era stata rimossa per riparazioni.

Ore di registrazione

Una volta individuata, il personale di sicurezza ha rimosso la telecamera dentro alla quale c'era una scheda di memoria, con 3 ore di filmati di registrazione per un totale di 150 persone, tra cui anche bimbi di 4 e 5 anni e persone nude che si cambiavano.

