Papà con la figlia a fare "dolcetto o scherzetto": assassinato alle spalle sotto gli occhi della piccola la sera di Halloween

di Redazione web

Una tragedia in Colombia la sera di Halloween. Jéferson Alexander González, 29 anni, che stava accompagnando sua figlia casa per casa a fare dolcetto o scherzetto, è stato ucciso in strada, sotto gli occhi della piccola.

Cosa è successo

Il 29enne è stato assassinato da uomo armato fuori da un supermercato. Le telecamere hanno ripreso il delitto. Il filmato mostra Jéferson camminare con la figlia e un uomo alle sue spalle, che estrae una pistola e lo spara due volte alla testa a bruciapelo. Una volta a terra l'uomo lo ha sparato ancora una volta allo stomaco.

¿Qué clase de monstruo es capaz de asesinar a un señor en frente de su hija mientras pedían dulces en la noche de brujas? ¿Qué le pasa a esta maldita sociedad? Esto ocurrió el soacha. pic.twitter.com/EhD41XO6oj — christian mantilla (@christianmanvar) November 1, 2023

La vittima è stata portata d'urgenza in ospedale, ma arrivato è stato dichiarato morto dai medici.

Il racconto dei testimoni

I testimoni, che hanno assistito alla scena, hanno detto che due uomini su una moto stavano aspettando che Jèferson e la figlia passassero li davanti per scendere e commettere l'atto brutale. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA