Parata di Halloween a New York: ecco la coreografia di Thriller di Micheal Jackson

La parata di Halloween a New York compie 50 anni. Il tema di quest'anno è 'Upside Down/Inside Out' e riflette un ritorno alla normalità dopo la pandemia. Si celebra la libertà di poter uscire in strada senza restrizioni rispetto ai precedenti lockdown della fase pandemica. La parata è partita da Spring Street nel Greenwich Village, per poi proseguire lungo la Sesta Avenue fino a Chelsea.

Particolarmente efficace la coreografia ispirata da Thriller di Michael Jackson.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Novembre 2023, 23:08

