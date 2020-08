Cibo gratis alle famiglie povere durante il lockdown, ristorante multato per 4200 euro

Bimba sfugge al controllo dei genitori e si ritrova in mare aperto su un unicorno gonfiabile. Salvata da un traghetto

Os pedimos la mayor difusión a todes. Gracias de antemano. Pubblicato da La Lusitana Tasca su Martedì 25 agosto 2020

Buenas tardes. Desde la Lusitana Tasca queremos decir que nos sentimos alagados y agradecidos por todo el apoyo y... Pubblicato da La Lusitana Tasca su Mercoledì 26 agosto 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Agosto 2020, 22:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dueda 600 euro e una da 3000, per un totale di: questa l'incredibile sanzione comminata ad unche, durante ilper l'emergenza, era rimasto aperto per permettere adi prendere gratuitamente delgià pronto. È accaduto a, in Spagna.Le tre sanzioni sono state inflitte al ristorante, di proprietà dello chef Javier Marquez, dalla polizia locale di Valencia. Tutto era nato a marzo: i gestori del ristorante, dopo aver contattato la Croce Rossa e alcune associazioni di volontariato, avevano deciso di restare aperti ma solo per permettere l'a famiglie che, improvvisamente, si erano ritrovate in una situazione di eccezionale necessità. Al ristorante viene contestato di averimposte dai decreti di emergenza, ma i gestori respingono ogni accusa.«Abbiamo rispettato tutte le norme di sicurezza. Il ristorante era aperto solo per le operazioni, strettamente necessarie, di cucina e distribuzione. Inoltre, abbiamo stabilito dei protocolli rigidi: una sola persona per nucleo familiare, utilizzo di dpi e distanziamento in coda durante l'attesa per ritirare il cibo» - le parole dei gestori, riportate da 20minutos.es - «Ci siamo comportati in maniera corretta, volevamo fare del bene e invece ci siamo ritrovati degli agenti di polizia locale che ci hanno insultato e minacciato, dicendo di voler fare il possibile per farci chiudere. Nessuno si è preoccupato di accertarsi che stavamo facendo un'attività senza alcun scopo di lucro».Secondo la polizia locale, che ha sanzionato il ristorante, la violazione riguarderebbe l'asporto scelto dal ristorante per la distribuzione dei piatti alle famiglie più in difficoltà. L'amministrazione comunale di Valencia, in quel momento, avrebbe infatti permesso solo le consegne a domicilio. Il caso, che sta diventando di portata nazionale, sarebbe comunque arrivato direttamente sulla scrivania del sindaco di Valencia, Joan Ribò, anche se, a detta degli stessi gestori, le sanzioni non sono state ancora annullate.