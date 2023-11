«Vivo in una vera casa infestata. Ho sentito gli spiriti pronunciare il mio nome»

di Redazione web

Una donna che viveva nella vera casa che ha ispirato il film horror The Conjuring ha rivelato le terrificanti esperienze vissute all'interno della «proprietà posseduta». Nel 2019 i genitori di Madison Heinzen, cacciatori di fantasmi, hanno acquistato la fattoria di 300 anni dove si vocifera siano accadute vere attività paranormali che hanno poi portato alla realizzazione del famoso film nel 2013. La proprietà composta da 14 camere, situata a Burville, nel Rhode Island, in America, era una volta la casa della famiglia Perron, che sosteneva di vivere in questa casa negli anni Settanta e che a tormentarli ci fossero gli spiriti dell'abitazione.

Le attività paranormali

Le inquietanti esperienze della famiglia sono state indagate dai famosi demonologi, studiosi di attività paranormali, Ed e Lorraine Warren in una storia raccontata in The Conjuring. Madison sostiene che le attività paranormali non si sono fermate da quando i Perron se ne sono andati e ha rivelato che gli incontri agghiaccianti della sua famiglia in casa sono iniziati non appena hanno messo piede dentro.

La 23enne ha ricordato come una delle esperienze più spaventose che abbia mai avuto nella proprietà sia avvenuta il primo giorno che ha trascorso lì. Madison era "entusiasta" di esplorare la casa ed era andata a visitarla per la prima volta con sua madre, suo fratello e quello che oggi è suo marito.

«Stavamo controllando diverse parti della casa e ho sentito quello che mi è sembrato un ringhio, era sopra la mia testa e stavo guardando tra le cose lasciate dal proprietario. Mi ha spaventato perché era come se non volessero che io toccassi le loro cose», ha raccontato la donna, come riportato dal DailyStar.

Se i suoni e gli oggetti in movimento non fossero abbastanza inquietanti, Madison ha confessato anche di visto «figure d'ombra» all'interno della casa. Descrivendo nel dettaglio il loro aspetto, ha detto: «Come una maschera nera, come un uomo snello è il modo migliore per descriverlo: senza volto, senza lineamenti, senza luce. Ha detto il mio nome».

The Conjouring

Il film del 2013 è ispirato proprio a questa casa, in cui si trasferisce la numerosa famiglia Perron e mostra il verificarsi di strane apparizioni e rumori inquietanti fino a vere e proprie manifestazioni paranormali.

