Via dei Cessati Spiriti, la strada infestata dai fantasmi vicina al Parco della Caffarella a Roma

Via dei Cessati è una strada antica situata nella zona di Largo Colli Albani vicino Via Appia Nuova e il Parco della Caffarella a Roma. La sua storia rimanda al 1500 e agli incontri notturni avvolti nel mistero nelle vicinanze delle tombe in via Latina. Nei secoli successivi, dalla fine dell''800 e l'inizio del '900 la via venne denominata degli spiriti a causa della presenza di briganti che vivevano nelle baracche in prossimità della zona palustre appena bonificata.

Leggi anche: — A Roma i fantasmi si danno tutti appuntamento davanti ad un muro, ecco dove si trova

Da qui la storia secondo cui quando i viaggiatori giungevano in un’antica osteria nei pressi della via e lasciavano i carri, al loro ritorno non trovavano più i cavalli, scomparsi misteriosamente. L'episodio si ripeteva costantemente così da far credere che ci fossero i fantasmi dato che non vi erano altre figure insolite ma si muovevano le canne al vento nei pressi del parco.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Ottobre 2023, 22:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA