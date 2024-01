Carrefour, addio a Pepsi, Gatorade, 7Up e Lay's nei supermercati: «Prezzi troppo alti»

di Redazione web

Carrefour dice addio alla Pepsi togliendo i prodotti PepsiCo dai suoi scaffali in Francia, giudicando «inaccettabili» gli aumenti di prezzi decisi dalla multinazionale americana, che annovera tra i suoi prodotti la coca Pepsi, 7Up, Gatorade e le patatine Doritos e Lay's.

Au revoir

«Le trattative con PepsiCo sono state complesse, per usare un eufemismo. Stiamo cercando di abbassare i prezzi in linea con i trend globali ma PepsiCo invece chiede di aumentarli», ha dichiarato al Financial Times una persona a conoscenza del dossier.

La rottura tra Carrefour e PepsiCo porta in luce il duro confronto che si consuma tra i gruppi della grande distribuzione, sotto pressione per mantenere i prezzi bassi e scongiurare la concorrenza delle catene di discount, e i produttori alimentari sui prezzi.

L'inflazione

Un confronto che vede vincenti i produttori, che vedono i propri profitti aumentare cavalcando l'onda dell'inflazione, mentre i margini della grande distribuzione arrancano. PepsiCo, ricorda l'Ft, ha alzato per la terza volta consecutive le sue previsioni di utile nel 2023 dopo aver alzato in media dell'11% i prezzi dei suoi prodotti nel trimestre chiuso a settembre.

