Modella influencer guadagna 60 mila dollari al mese fumando cannabis

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Giugno 2020, 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fumare marijuana e postare foto su Instagram. Un lavoro che può far guadagnare fino a. E' quanto dichiara la modella americana Sewkey, la troverete sotto questo nome sui social, che dagli Stati Uniti condivede post di se stessa mentre fuma cannabis e indossa abiti sexy sui social.Anni 29, residente a Los Angeles, Sewkey ha raccontato la sua storia ai media americana. Da cameriera a influencer con un ingrediente, legale in California, a corredo della sua bellezza: la marijuana appunto. «Ho sofferto di depressione per un lungo periodo, ero persa. Per fortuna i social media mi hanno aiutato a superare traumi e problemi, uscendo da un pericoloso vortice di stress. Mi sono reinventata - racconta Sewkey - e l'ho fatto come quando si preme il pulsante 'Reset'»Quasi 300 mila follower su Instagram ma soprattutto sponsor. Come la Raw Rolling Papers, una marca di cartine molto in voga negli States. «Amo fumare e sogno di inventare un marchio tutto mio. Ho tanti follower e spero che possano crescere ancora di più. Alcuni di loro sono molto carini con me, mi fanno tanti regali. Un ammiratore mi ha inviato una borsa da 24 mila dollari. La mia vita ora è fantastica, i miei sogni si sono avverati in maniera onesta»