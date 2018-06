Bimba di due anni scomparsa, vegliata e protetta per 36 ore dal suo cane​

Era tenuto, in una porzione microscopica di giardino, ma soprattutto da giorni gli era stata applicata unaper non farlo abbiare, ma che alla fine lo ha portato a, dopo una lenta agonia durata diversi giorni,. È questa la tragica fine di unmeticcio, di colore nero e di taglia media, che è stato soccorso dai veterinari quando ormai era troppo tardi per salvarlo.L'episodio è avvenuto a, nella regione della Galizia, in A darne notizia è La Voz de Galicia : la Guardia Civil del posto ha reso noto di aver identificato e fermato la proprietaria del cane, una 32enne di origini portoghesi residente nel piccolo centro abitato. I militari hanno anche raccolto le testimonianze di alcuni vicini: sembra che l'animale fosse decisamente trascurato, e che la sua padrona non l'avesse mai neanche portato fuori per una passeggiata, nonostante le ridotte dimensioni dello spazio a disposizione nel giardino di casa. La donna è ora indagata per maltrattamento di animali: il cane era decisamente sporco e denutrito quando i veterinari, su segnalazione dei vicini, erano giunti sul posto per tentare di salvarlo.