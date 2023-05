Il cane resta incastrato tra i binari della ferrovia, due bambini corrono a salvarlo ma arriva il treno: travolti e uccisi

di Redazione web

Per amore del loro cane, due bambini di 7 e 11 anni hanno rincorso l'animale risalendo i binari della ferrovia, andando incontro al destino più tragico. Un treno in arrivo li ha travolti. Purtroppo, il loro gesto d'amore li ha portati alla morte, uccisi dal convoglio.

Volevano aiutarlo

Una tragedia avvenuta poco distante da Buenos Aires, in Argentina, dove abitavano le due vittime insieme al cane; l'impatto con il treno non ha lasciato scampo a nessuno dei tre, i due bambini ed il cane, tutti morti sul colpo. Pochi minuti prima i bambini stavano giocando con l'animale sulla riva di un torrente, quando il cane è corso via, raggiungendo la ferrovia, inseguito dai bambini che spaventati dalla situazione, hanno agito d'istinto senza pensare al pericolo.

Cane bloccato

Quando hanno raggiunto il cane, si sono resi conto che una delle zampe era rimasta incastrata tra i binari, allora hanno cercato di aiutarlo a liberarsi, ignari del treno che stava sopraggiungendo proprio in quegli istanti, ma il convoglio non è riuscito a fermarsi, nonostante pare che il macchinista si sia accorto della loro presenza prima dell'investimento mortale.

