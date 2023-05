Strage di giovani sulle strade: quattro ragazzi morti. Il dolore della famiglia di Gianluca, aveva 17 anni

Quattro giovani vittime del venerdì sera. E una ragazzina di 14 anni è in gravissime condizioni. Il week end non è ancora finito, ed il bilancio delle vittime di incidenti stradali è già troppo elevato. Alta velocità, distrazione e stati di alterazione indotti da droga e alcol sono tra le principali cause che provocano morti e feriti sulle strade.

Due ragazzini sulla bici elettrica uccisi dal van della polizia che li inseguiva: scatta la rivolta