Cagnolina muore d'infarto durante uno spettacolo di fuochi di artificio, la padrona: «Basta con queste torture»

Lunedì 4 Novembre 2019, 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ildurante unoLa piccola Molly, un cane terrier, aveva soloquando è morta stroncata da un. La sua padrona, Julie Doorne ha rivelato su Facebook che Molly è morta a Wombwell, vicino a Barnsley, nel South Yorkshire, dopo un fragoroso spettacolo di fuochi di artificio.Nel corso della notte ne sono stati esplosi diversi, per molto tempo. Un'angoscia interminabile per la cagnolina, che come molti animali, è terrorizzata dal rumore improvviso dei fuochi di artificio. La piccola si è sentita male ed è morta sotto gli occhi dei suoi padroni che non hanno potuto fare nulla per aiutarla. Julie Doorne ha così deciso di lanciare una petizione contro i fuochi di artificio perché gli animali smettando di soffrire e perché episodi simili non si verifichino più.Solitamente quando ci sono fuochi d'artificio il consiglio è quello di tenere cani e gatti in casa, in modo da attutire i rumori, chiudendo le finestre e lasciando che possano girare tra le stanze e trovare dei rifugi in cui sentirsi protetti. Lo stress che subiscono gli animai, infatti, non è solo psicologico, ma anche fisico e può avere conseguenze molto gravi, come purtroppo nel caso di Molly.