L'azienda che divide gli utili con gli animali: Almo Nature è il primo caso in Italia

È la prima azienda in Italia a dividere gli utili con cani e gatti: si chiama, è un'azienda genovese di alimenti per animali ed è diventata una società di benefit, ovvero di utilità sociale. Tutti gli utili andranno infatti a favore di progetti benefici per animali e biodiversità: ad annunciarlo è stato lo stesso fondatore della Almo Nature,, la cui impresa appartiene ora alla fondazione che porta il suo nome.Nel marzo dello scorso anno, Capellino aveva deciso di donare la sua azienda agli animali e ha così iniziato il suo percorso burocratico: nei giorni scorsi l'Agenzia della Entrate ha accettato l'istanza permettendo così a Almo Nature di realizzare un nuovo modello di azienda a 'capitalismo solidale' dove gli utili sono per cani, gatti e biodiversità.L'azienda, nata nel 2000 ha al centro del suo progetto il benessere degli animali: ha filiali in Germania, Svizzera, Regno Unito, Francia, Olanda, Canada e Usa. Nel 2017 ha avuto un fatturato di 74 milioni e un utile di 10 milioni. L'innovativo modello economico-sociale permetterà alla Fondazione di utilizzare gli utili per portare avanti progetti virtuosi a sostegno degli animali. Attualmente sono tre: uno contro l'abbandono e il randagismo, uno per la salvaguardia degli spazi per i grandi mammiferi e uno di agricoltura sperimentale per la rigenerazione della terra dopo la coltura intensiva.«Ora la Fondazione ha diritto a gestire la società di cui ha la proprietà e a essere finanziata dalla stessa senza penalizzazioni - spiega Capellino - In alternativa avrei dovuto vendere l'azienda e trasformare il capitale in rendita mentre volevo non dividere la solidarietà dalla produzione della ricchezza e coinvolgere dipendenti e clienti: i primi potranno dare un significato aggiunto al loro lavoro, i secondi potranno scegliere tra una crocchetta come tante e le nostre che sono buone due volte, alla salute di cani e gatti e, grazie ai profitti, alla difesa della natura».