Preservativi Durex, allerta in Europa: «Occhio a quelli contraffatti, sono pericolosi»

Brutta disavventura per un uomo diche sostiene di essere caduto nella doccia e di essersi ritrovato il soffione nell’intestino.l'uomo è stato ricoverato e ha sorpreso i medici mostrando le radiografie con un tubo lungo ben 15 centimetri nello stomaco.Secondo il personale dell'ospedalepotrebbe esserselo conficcato da solo, data la posizione dell'arnese nel bacino. Nessuna traccia di sangue nel suo retto, ma la necessità di un'operazione per rimuovere il corpo estraneo. Il caso è stato talmente incredibile da essere stato riportato sulL'intervento è stato eseguito con successo e l’uomo è stato dimesso dall’ospedale 48 ore dopo. «Un esame approfondito è stato obbligatorio per cercare segni e sintomi di perforazione e infezione, come febbre, forte dolore addominale e sanguinamento. - ha dichiarato il dottor- Anche se il paziente ha segnalato l'inserimento accidentale del soffione e ha negato l'inserimento volontario, vi è un forte sospetto di inserimento volontario per finalità autoerotiche».