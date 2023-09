Si lamenta dei bagagli degli altri passeggeri e viene invitato a scendere dal volo: «Ironia della sorte, aveva quattro borsoni»

di Redazione web

Un passeggero arrabbiato è stato cacciato da un volo dell'American Airlines dopo essersi lamentato ripetutamente di un compagno di viaggio che nascondeva troppe borse nel "suo" spazio della cappelliera.

L'uomo, vestito con una maglietta gialla con i capelli raccolti in alto, è stato ripreso in video mentre sbraitava ripetutamente che non c'era abbastanza spazio dopo che un altro passeggero avrebbe presumibilmente depositato i bagagli sopra di lui per poi sedersi di fianco.

Il video in volo

«Questo ragazzo ha messo i suoi bagagli qui, ora non abbiamo più spazio», si sente dire nel video, pubblicato su Reddit mercoledì.

«Adesso non c'è più spazio», insisteva l'uomo. «Non ha spazio. Guarda», ha aggiunto, riferendosi a un altro passeggero seduto dall'altra parte del corridoio che sembrava aver appena preso posto, ma non trovarne uno per il bagaglio a mano.

Un assistente di volo che stava aiutando un altro passeggero con le borse è intervenuto rapidamente, supplicando l’uomo arrabbiato di calmarsi: «Signore, glielo chiederò ancora una volta. Deve smetterla con tutta questa faccenda dei bagagli».

«Se mi punti ancora una volta il dito contro, chiamo la polizia», ​​ha risposto l'uomo infuriato.

Non è chiaro se sia stato cacciato o se se ne sia voluto andare di sua spontanea volontà, ma è certo che è stato scortato fuori dal volo: «Ironia della sorte, aveva circa quattro bagagli sulle cappelliere», ha affermato la persona che ha pubblicato il video.

