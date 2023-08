Motore in panne, attimi di terrore sul volo Catania-Falconara: l'aereo riatterra subito dopo il decollo. «Un boato, poi la virata...»

di Redazione web

Attimi di terrore a bordo dell'aereo che da Catania doveva atterrare a Falconara ieri sera alle 20.40. Da quanto appreso in fase di decollo il velivolo è subito dovuto tornare indietro per un grave problema al motore. Momenti di panico tra i passeggeri: prima si è sentito un colpo fortissimo, udito distintamente da tutti i passeggeri, poi l'aereo ha virato per tornare immediatamente nell'aeroporto siciliano.

Paura tra i passeggeri dell'aereo

Attimi di paura per i presenti che, con il cuore in gola, hanno poi aspettato che l'aereo toccasse nuovamente terra grazie al tempismo e alla bravura del comandante coadivutato dalla professionalità del personale a bordo.

Negli occhi di molti, forse, c'erano ancora le immagini del volo 175 partito dalla Malpensa per Atlanta e rimasto coinvolto in una tremenda turbolenza (11 persone in ospedale) o di quello, sempre travagliato, da Alicante a Palma di Maiorca.

I video erano finiti subito sui social.

