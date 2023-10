British Airways, le uniformi gender fluid bocciate dallo staff. La compagnia aerea: «Vogliamo creare un ambiente di lavoro inclusivo»

di Redazione web

Dopo vent'anni, la British Airways ha deciso di cambiare look: le nuove uniformi, elaborate dallo stilista inglese Ozwald Boateng, sono state ideate per lanciare una “nuova era” del brand. Le divise, però, non sono risultate particolarmente gradite a buona parte dello staff femminile della compagnia aerea, che ha criticato lo stile eccessivamente “fluido” e i materiali di scarsa qualità che sono stati utilizzati.

Come riporta il Daily Mail, la compagnia non ha ancora commentato la vicenda.

Le nuove uniformi gender fluid

A partire dallo scorso anno, la British Airways ha tentato di aggiornarsi, proponendo regole meno rigide legate all'abbigliamento e all'aspetto dei suoi dipendenti: ha permesso allo staff maschile, ad esempio, di potersi truccare o di poter utilizzare accessori femminili.

Successivamente, la compagnia aerea ha introdotto le nuove uniformi “gender fluid” che, nonostante siano suddivise in due categorie (maschile e femminile), possono essere indossate da qualsiasi dipendente, a prescindere dal genere di appartenenza.

Nonostante le intenzioni della compagnia, molte dipendenti si sono lamentante, parlando di “qualità scadente” e di uno stile “deliberatamente androgino”.

Le divise erano state testate segretamente l'anno scorso, e hanno sostituito quelle ordinarie a partire da questo lunedì. Stando alle proteste delle dipendenti, le nuove uniformi rappresenterebbero un attacco al loro genere, e la compagnia avrebbe dovuto semplicemente introdurre una terza divisa per persone non binarie.

La presentazione delle divise

Le nuove uniformi sono state presentate lo scorso gennaio.

Queste le parole utilizzate all'epoca dalla compagnia aerea: «Questa iconica collezione sopravviverà al passare del tempo. Ci siamo dati l'obiettivo di creare un ambiente di lavoro inclusivo. Vogliamo permettere ai nostri dipendenti di potersi esprimere liberamente al lavoro, ogni giorno».

