Torturano e uccidono una studentessa transgender, condannati due ragazzi. Gli appunti nella stanza su come eseguire l'omicidio

di Tommaso Cometti

Due ragazzi, “ossessionati dalla tortura”, sono stati condannati per l'omicidio di una studentessa transgender di 16 anni. La tragedia è avvenuta a Warrington, cittadina a 32 km da Manchester. Come riporta il Daily Mail, i due, entrambi coetanei della vittima, hanno pugnalato la malcapitata ventotto volte. Si tratta di Brianna Ghey, uccisa nel parco di Culcheth Linear, lo scorso febbraio.

Per motivi di privacy, i nomi dei due responsabili, un ragazzo e una ragazza, non sono stati divulgati: i media locali li hanno denominati X e Y. La coppia, avvistata nei pressi della scena del crimine, è stata individuata e arrestata a meno di un giorno dal delitto.

Nella stanza di X (la ragazza), i detective hanno trovato altri appunti, che descrivevano la tecnica impiegata per il delitto: «Usare l'alcol con barbiturici, tagliare la gola, smembrare il corpo, nasconderlo in sacchi della spazzatura».

Durante le udienze, i due hanno cercato di discolparsi, incolpandosi tra loro. La giuria, però, non si è fatta trarre in inganno, e ha condannato la coppia per omicidio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 19:04

