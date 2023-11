Studentessa trans uccisa con 28 coltellate da due 15enni: «Voglio pugnalarla perché è divertente, urla come un uomo o come una donna?»

di Nikita Moro

Due adolescenti sono accusati dell'omicidio di Brianna Ghey, ragazza transgender di 16 anni uccisa in un parco a Culcheth, nel nord-ovest dell’Inghilterra, lo scorso 11 febbraio. I giovani in questione sono un ragazzo e una ragazza che all'epoca dei fatti avevano 15 anni. Secondo l'accusa, l'avrebbero pugnalata (28 fendenti) per sapere se la vittima avesse urlato come un uomo o come una donna.

Entrambi gli imputati negano i fatti e si dichiarano innocenti. Il processo al momento in atto si sta svolgendo con una modalità particolare: poiché i ragazzi manifestano elevata ansia sociale, pressione e tratti di autismo, sono aiutati a seguire il procedimento da alcuni assistenti.

L'omicidio

Dietro l'omicidio, la premeditazione: i due imputati si sarebbero scambiati messaggi su come organizzare il delitto e su quale pretesto utilizzare per adescare Brianna Ghey in un parco. La ragazza transgender è stata trovata sanguinante a faccia in giù nel fango, pugnalata 28 volte con un coltello da caccia in quella che, secondo la polizia scientifica, sarebbe stata un'aggressione lunga e violenta.

Dai messaggi intercettati dalla polizia si legge: «Voglio pugnalarla almeno una volta, anche se è morta, perché è divertente».

Le accuse

Brianna Ghey era una studentessa della Birchwood High School di Warrington, nata con il nome di Brett Spooner. È stata assassinata per motivi abietti, perché ragazza transgender: pugnalata con una violenza inaudita alla testa, al collo, alla schiena e al petto. Secondo i giurati: «Le ferite avrebbero richiesto una forza considerevole per essere inflitte». Poi, l'ultima coltellata al cuore e il decesso alle 16:02, secondo la dichiarazione di decesso.

Nonostante le prove schiaccianti e le testimonianze di alcuni passanti che avrebbereo visto i due (ora 16enni) scappare dal luogo del delitto, gli imputati negano di aver preso parte all'omicidio e si incolpano a vicenda.

Tuttavia l'accusa sostiene che «chiunque abbia sferrato i colpi mortali, entrambi gli imputati sono ugualmente colpevoli perché hanno pianificato insieme di uccidere Brianna Ghey».

