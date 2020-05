Boris Johnson: «Lockdown non finirà questa settimana, non è il momento»

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Maggio 2020, 20:38

. È il nuovo messaggio del governo britannico sul fronte del coronavirus annunciato stasera Boris Johnson alla nazione. «Stare in allerta, controllare il virus, salvare vite» umane, dice il primo ministro. Nel presentare le tappe di una graduale, il premier Tory(come già deciso da Scozia e Galles), ma alleggerisce con la più generica raccomandazione a stare in allerta quella che finora indicava dimantenuta invece dai governi locali scozzese, gallese e nordirlandese.Solo unquindi, anche per lo svago, a partire da mercoledì, precisando che non vi saranno più limitazioni all'esercizio fisico individuale all'aperto, si potrà prendere il sole nei parchi, guidare la macchina verso altre destinazioni cittadine, fare sport di gruppo ma solo con membri della stessa famiglia. Sempre «nel rispetto del distanziamento» e con controlli e multe più pesanti «per i pochi che violano le regole».Quanto alle tappe successive della road map verso la, il premier Tory ha detto che saranno condizionate alla verifica scientifica continuazione di un decremento di contagi da coronavirus e(ora nel Regno è fra 0,5 e 0,9, ha detto). Con una possibilee delle scuole, a partire dalle elementari, non prima di giugno. E, non prima di luglio, una possibile «riapertura di alcune strutture dell'industria dell'ospitalità, a patto che siano sicure e garantiscano il distanziamento sociale».Il Regno Unito cambia da domani indicazioni sul lavoro nell'emergenza coronavirus, in particolare nell'edilizia e nell'industria manifatturiera. Ha annunciato Boris Johnson, precisando che la raccomandazione non sarà più di andare al lavoro solo se si deve e. Coloro che non possono lavorare da casa sono invece oraad andare al lavoro, seppure evitando il trasporto pubblico, cercando di andare in bici o a piedi e con linee guida a per le aziende su sicurezza e distanziamento.