Boris Johnson, l'ex premier britannico era "confuso" quando leggeva i dati sul Covid: «Difficile fargli capire i grafici»

Gli scienziati hanno dovuto «lottare» nel tentativo di convincere l'allora premier britannico Boris Johnson a comprendere i termini e le statistiche chiave relativi al Covid. A svelarlo è il diario (scritto durante la pandemia) di Patrick Vallance, l'ex consulente scientifico del governo Johnson, secondo cui «guardare il Primo Ministro ragionare sulle statistiche è stato terribile».

A "bamboozled" Boris Johnson struggled to understand COVID-19 stats, Britain’s pandemic inquiry has been told.https://t.co/hyLWWnlwi9 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 20, 2023

Boris Johnson «confuso sui dati del Covid»

La dichiarazione è datata 11 giugno 2020. Vallance ha descritto i suoi appunti serali, come «una discarica di pensieri» scritti «alla fine di giorni immensamente stressanti per proteggere la sua salute mentale», ha spiegato lunedì il suo avvocato Matthew Hill. Come riporta Politico, Vallance ha spiegato che il suo ex capo sarebbe stato «il primo ad ammettere» che i concetti scientifici non sono il suo forte.



Vallance ha affermato che i colleghi consulenti scientifici in Europa si sarebbero spesso lamentati con lui della mancanza di comprensione scientifica tra i loro stessi leader. «Era dura lavorare e cercare di assicurarsi che [l'ex premier] capsse cosa indicava un particolare grafico o dato», ha continuato lo scienziato.



Vallance ha sostenuto che il governo non è riuscito ad agire abbastanza rapidamente per affrontare la pandemia nelle sue fasi iniziali affermando che i ricercatori si erano resi conto che sarebbe stata necessaria una riduzione stimata del 75% dei contatti tra gli individui per evitare che il servizio sanitario nazionale crollasse. Come riportato da The Standards, la pubblicazione completa delle annotazioni del diario di Sir Patrick Vallance nell'inchiesta britannica sul Covid-19 violerebbe, però, i suoi diritti umani.

