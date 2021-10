Bimbo e papà senza arti, sorridono e si abbracciano: la foto simbolo del dramma siriano

Dura, durissima. «Quella foto è arrivata al mondo»: lo ha detto la mamma di Mustafa, un bambino siriano di 5 anni nato senza braccia e gambe, immortalato sorridente con il padre, mutilato di una gamba, in uno scatto simbolo delle tragedie del conflitto in Siria.

Turkish photographer Mehmet Aslan has won “photo of the year” at the Siena International Photo Awards 2021 with this picture of a Syrian refugee boy and his father in Reyhanli, Turkey. https://t.co/f98YUJ7XEF via @Saeed_Alnahhal pic.twitter.com/PUTcwveLEV

— Aron Lund (@aronlund) October 22, 2021