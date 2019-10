Bimbo nasce senza gli occhi e la madre lo abbandona: «Non so cosa fare con lui»

Neonata sepolta viva trovata e salvata, il corpo in un vaso di terracotta

Lunedì 14 Ottobre 2019, 17:44

Il bambino. La storia di Sasha è una storia di disagio e povertà. La giovanissima mamma delviene dalla Russia, nella città siberiana di Tomsk, ed è cresciuta in un'orfanotrofio. Quando ha scoperto che il suo bambinoa deciso di non tenerlo, convinta che non avrebbe potuto dargli l'aiuto che necessitava.Il neonato, secondo i medici, è affetto da una forma estrema di rara sindrome da anoftalmia SOX2. L'infermiera che si prende cura di lui lo descrive come un bambino come tanti, gioca, ride, mangia, ma il piccolo non può vedere perché non ha sviluppato i bulbi oculari. Il piccolo non ha una mamma e non si sa chi possa essere il papà, così è stato messo in adozione, anche se la sua condizione la rende più complessa rispetto a quella di altri bimbi.La stampa locale ha deciso di diffondere la sua storia, per permettere a Sasha di avere una famiglia che lo ami, come merita. I servizi sociali hanno fatto sapere che se non dovesse muoversi nulla si procederà anche all'ipotesi di un'adozione internazionale.