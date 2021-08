Usa, morto bimbo di 5 anni: dimenticato per ore in auto al sole legato al seggiolino

Tragedia negli Stati Uniti. Un bambino di soli cinque anni è morto nel nord della Virginia dopo essere stato lasciato per ore in un Suv mentre le temperature salivano ben oltre i 30 gradi. Gli agenti hanno risposto alla segnalazione di un bambino privo di sensi in un quartiere di Springfield, come ha spiegato la polizia, e sono arrivati in pochi minuti, cercando di eseguire la rianimazione cardiopolmonare.

Morto bimbo di 5 anni: rimasto legato al seggiolino

Il piccolo è stato poi trasportato in un ospedale dove però è stato constatato il decesso. Secondo le prime ricostruzioni il bimbo era insieme ai fratelli e un genitore. Mentre gli altri sono usciti dall'auto, lui è rimasto in macchina legato al seggiolino. «Le circostanze che hanno portato quel bambino a rimanere nel seggiolino - ha aggiunto la polizia - sono ancora oggetto di indagine».

