Prende l'antidolorifico della nonna dal tavolo: 12enne muore nel sonno per avvelenamento

Prende un. Kaitlin Clegg,di Burnley, soffriva di appendicite e asma da qualche mese, così forse per sentirsi meglio, sottovalutandone gli affetti ha preso ilun potente, che ha trovato sul tavolino della casa di sua nonna.La bambina si sarebbe messa a letto subito dopo ed è morta nel sonno per intossicazione. Secondo quanto riporta il Daily Mail , la 12enne era uscita prima da scuola perché non si sentiva bene ed era andata a casa della nonna. La donna, stava seguendo una cura con antidolorifici, per dei problemi di salute, e aveva lasciato le medicine sul tavolo, confidando sul fatto che la nipotina fosse abbastanza grande da non prenderle senza il permesso.Purtroppo però le cose sono andate diversamente. Kaitlin ha pensato che la cura che dava giovamenti alla nonna potesse darli anche a lei e ha preso la pasticca. Il dosaggio però era troppo elevato e l'ha uccisa, come hanno confermato i test fatti dopo il decesso.