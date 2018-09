Bimbo di 2 anni sconfigge un tumore al cervello: per i medici la situazione era disperata

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

gli avevano dato pochi mesi di vita, ma ariesce a sconfiggere il. Mason aveva iniziato ad avere strani sintomi, così i genitori hanno deciso di portarlo in ospedale per un controllo, purtroppo però dopo le analisi i medici hanno dato loro la diagnosi choc.Il bambino era stato colpito da una forma piuttosto aggressiva di cancro al cervello e aveva solo il 30% di possibilità di sopravvivenza. «Mi stavo preparando per andare al lavoro e lui si era svegliato dopo un pisolino ma continuava ad andare in giro come una trottola e cadeva in continuazione», ha raccontato la mamma alla stampa locale. La famiglia, che vive a Louisville, nello stato del Kentucky ha subito capito che qualcosa non andava ma non avrebbero mai pensato a un male tanto grave.Sono seguiti mesi molto duri per il bambino e per la sua famiglia, ma il piccolo guerriero è riuscito a sconfiggere il male. Mason è stato sottoposto a diversi trattamenti e interventi, ma dall'inizio dell'anno il tumore ha iniziato a regredire e oggi, finalmente, si può dire che il piccolo sia guarito.