Bimbo di due anni esce solo nel cuore della notte, la mamma racconta sui social: «Ci siamo trovati la polizia in camera da letto»

Il figlio esce da solo di notte e lei trova in casa la polizia che la cerca. Una disavventura tragi-comica è stata raccontata da una mamma su TikTok, Ashley, dagli Usa ha pubblicato un video in cui mette in allerta i genitori sul controllare sempre i loro figli, visto che il suo a 2 anni è uscito di casa da solo nel cuore della notte.

La fuga

Dopo aver messo a letto i suoi figli intorno alle 20 Ashley è rimasta alzata fino alle 22,30 quando ha aperto nuvamente la camera del bambino e lo ha visto che dormiva nel suo lettino. A quel punto è andata a letto tranquilla, fino a quando all'1.40 di notte lei e il marito non sono stati svegliati da alcuni agenti di polizia che erano entrati in casa.

I poliziotti hanno informato la coppia che il loro bambino era in ambulanza e stava bene, così i due sono scesi per capire cosa fosse accaduto. Il piccolo era riuscito a uscire di casa, ma non riuscendo a tornare dai genitori ha iniziato a piagere e gridare in strada attirando l'attenzione dei vicini che hanno chiamato i soccorsi. Fortunatamente il bimbo è stato soccorso e sta bene, ma lo spavento è stato grandissimo.

La mamma nel video spiega di non avere idea per quante ore il figlio sia rimasto solo al buio in strada. Lei e suo marito avevano adottato misure di sicurezza per i bambini, ma nel cuore della notte non hanno notato il baby monitor e non hanno sentito la porta di casa aprirsi. Ora il bimbo sta al sicuro, ma la madre è convinta che per qualche notte non farà sogni tranquilli.

