Difende un ragazzo disabile preso di mira dai bulli, Bianca viene picchiata e perde un occhio

Ha soccorso un ragazzino preso di mira dai bulli ed è stata aggredita fino a perdere un occhio. Bianca Plomera, 19 anni, che lavora al The Habit Burger Grill di Antioch, in California, ha provato ad aiutare un adolescente disabile in difficoltà. Il giovane era stato preso di mira dai bulli, così ha deciso di intervenire ma è stata brutalmente picchiata.

La giovane donna ha raccontato di essersi resa conto che il ragazzo era in difficoltà: «Ho sentito le minacce e sono intervenuta subito, lui ha un problema, eppure gli dicevano: "Cosa stai guardando, smettila di guardare in quel modo"». Bianca, capendo la situazione, ha chiesto ai ragazzi di smetterla, ha fatto notare loro che il giovane preso di mira aveva dei bisogni speciali, sperando che si allontanassero, ma in tutta risposta è stata aggredita.

I bulli hanno iniziato a darle dei pugni in faccia e a insultarla, le numerose percosse ricevute sul volto l'hanno sfigurata causandole anche una grave lesione all'occhio. La 19enne è stata immediatamente portata in ospedale. È stata sottoposta ad intervento chirurgico d'urgenza, ma purtroppo ha perso la vista nell'occhio danneggiato.

Nonostante la terribile aggressione Bianca ha però detto che rifarebbe tutto: «A volte penso che sia tutto come un incubo e provo ad aprire gli occhi, ma a prescindere, non riesco a vedere nulla. In fondo, ci sarà sempre un piccolo rimpianto, ma non mi tirerei indietro». Sul caso è ora stata aperta un'indagine e la polizia sta visionando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per cercare di individuare gli aggressori.

