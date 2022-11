Sgozza la fidanzata e poi mostra il cadavere sui social: «Mi ha tradito»

Uccide la fidanzata e poi mostra il cadavere in un video. Abhijit Patidar ha confessato in un filmato di aver ucciso la 21enne Shilpa Mishra, residente nell'area di Kundam del distretto di Jabalpur, nella località di Mekhla in India, tagliandole la gola. L'uomo nelle riprese solleva un lenzuolo e mostra il corpo della giovane privo di vita in una stanza di un resort di Mekhla.

Patidar si sarebbe lamentato dell'infedeltà della donna. Convinto che la compagna lo avesse tradito ha deciso di vendicarsi uccidendola. Subito dopo ha preso il telefono della 21enne e con il suo account social ha fatto la terribile video-confessione. L'omicida ha adescato la giovane nel resort, probabilmente con una scusa, e poi all'interno della loro stanza l'ha uccisa.

L'uomo, fuggito subito dopo il delitto, è ora ricercato. Secondo la polizia avrebbe già precedenti legali per frode e truffa. Ora le accuse a suo carico sono anche quelle di omicidio. Dal video, gli agenti, sono stati in grado di individuare l'identtà dell'uomo e hanno visto il suo ultimo spostamento verso il residence. Una volta aperta la stanza in cui si era consumato il delitto hanno trovato la 21enne priva di vita con tagli alla gola e sui polsi. Intorno al corpo anche diverse bottiglie di alcolici vuote.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Novembre 2022, 14:35

