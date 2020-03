Bimbo di 19 mesi piange sul bus di linea, uno sconosciuto lo picchia e poi fugge: ricercato

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Marzo 2020, 19:54

Unstavae uno dei passeggeri lo ha. Un bimbo è stato preso a pugni da uno sconosciuto perché non la smetteva di piangere mentre viaggiava su un autobus di linea a Luton, del Bedfordshire, nel Regno Unito.A ricostruire i fatti è stata la polizia locale. Il piccolo era salito sul mezzo insieme a sua madre per un tragitto breve quando ha iniziato a piangere. La donna ha provato a calmarlo ma non ci è riuscita così un uomo, visibilmente infastidito dai lamenti del bambino, si è avvicinato e ha cominciato a colpirlo con dei pugni in testa per poi scappare via e far perdere le sue tracce.Secondo quanto riporta il Daily Mail , nessuno dei presenti è riuscito a rintracciare l'uomo. La polizia si è però messa subito sulle sue tracce dopo aver acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza a bordo del mezzo. Gli agenti non hanno ancora rintracciato l'aggressore, così hanno voluto divulgare online le riprese delle telecamere chiedendo aiuto a tutta la cittadinanza