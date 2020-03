Coronavirus in Italia , oggi 133 morti: sono 366 le vittime totali

Sono 622 le persone guarite dal coronavirus in Italia, 33 in più di ieri. Lo ha affermato il commissario per l'emergenza, Angelo Borrelli, durante il punto stampa nella sede della Protezione Civile di Roma.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Marzo 2020, 18:22

. Lo ha annunciato Borrelli in conferenza stampa.