Bimbo di 3 anni si addormenta sullo scuolabus, lo ritrovano morto dopo 7 ore

Mercoledì 3 Ottobre 2018

Unsi èsulloche doveva lasciarlo a scuola alle 8 di mattina, ma nessuno se ne è accorto. Dopo 7 ore è stato. Il dramma è avvenuto a Rivière Pilote, a sud della. Secondo i primi elementi raccolti sul posto, il piccolo Meddy è stato trovato senza vita verso le 15:00 dall'. Quest'ultimo ha cercato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare.L'autista si è recato di buon mattino a prendere il piccolo e i genitori si aspettavano che fosse lasciato davanti alla sua scuola a Josseaud. Sembra che Meddy si sia addormentato sullo scuolabus. L'autista, tornato in servizio nel pomeriggio, ha fatto la tremenda scoperta.Il pubblico ministero, René Gaudeul, si è recato sul posto e ha aperto un'indagine. «Sarà necessario spiegare come un bambino che doveva essere portato a scuola quella mattina sia rimasto per un giorno intero all'interno di un autobus senza che nessuno se ne rendesse conto», spiega.