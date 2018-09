Abusi sessuali su un bimbo di 9 anni, arrestato l'uomo che lo accompagnava sullo scuolabus

violenza sessuale

Orrore sullo scuolabus. Unè stato arrestato e messo ai domiciliari su disposizione del tribunale dicon l'accusa dinei confronti di un. La notizia è stata pubblicata stamani dal quotidiano Il Tirreno. L'uomo lavora comeper conto di un Comune della Valdera e accompagna gli anziani nelle gite.Da tempo i genitori, stranieri, si erano rivolti a lui per impartire al bambino lezioni di italiano. Le indagini, scaturite dalla segnalazione della madre nei mesi scorsi hanno riscontrato una serie di presunti abusi confermati anche da una serie di testimonianze raccolte dagli inquirenti. Indizi che hanno convinto il tribunale a disporre la misura cautelare.È stata proprio la mamma del piccolo a notare che qualcosa non andava in suo figlio e ad avere forti sospetti sul trentenne: da qui la decisione di rivolgersi ai carabinieri e denunciarlo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo una volta rimasto solo in casa con il bambino lo costringeva a compiere atti sessuali. Nel corso degli accertamenti è stato anche ascoltato il bambino in presenza di uno psicologo in veste di consulente tecnico. Da quanto emerso finora il trentenne non avrebbe molestato altri bambini incontrati durante il suo lavoro sugli scuolabus.