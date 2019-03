Bimba incinta a 10 anni: «Violentata per quattro mesi dal vicino di casa dodicenne»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una, e il responsabile sarebbe un, accusato di averla ripetutamente violentata. Una storia orribile che viene dal distretto di Palghar, a Maharashtra, in: abusi andati avanti per, secondo quanto affermano i media britannici che citano la polizia indiana.I genitori si sono accorti di tutto solo dopo che la bambina ha iniziato ad avere: il giovane è stato fermato dalla polizia il 2 marzo, sabato scorso, ma non ancora formalmente arrestato. «I due ragazzini sono vicini di casa: lui l’ha violentata più volte negli ultimi quattro mesi -- Qualche giorno fa, dopo che la bambina lamentava dolori allo stomaco, è stata portata dal medico dai genitori, che hanno scoperto la gravidanza».