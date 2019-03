Bimba uccisa di botte, fermato il papà. La piccola Hollie aveva solo 14 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bambina di appena 14 mesi,, è morta venerdì in Inghilterra: ha perso la vita in ospedale, dove era stata portata con delle gravi ferite alla testa. Un caso, di cui parlano i media britannici: per il delitto è stato incriminato il papà, il 32enne Daniel, attualmente in carcere.Ancora sconosciuto il movente dell’omicidio: l’uomo avrebbe letteralmente ucciso di botte la piccola Hollie. Giovedì la polizia, chiamata dai medici dell’ambulanza, hanno segnalato il caso di questa bambina gravemente ferita: presa in cura dal pronto soccorso pediatrico, Hollie però non ce l’ha fatta. Gli agenti hanno cercato di vederci chiaro e le autorità hanno poi incriminato il padre.«Tutte le inchieste di omicidio sono sconvolgenti, ma sono ancora più angoscianti quando coinvolgono bambini così piccoli», ha detto ai media l’ispettore Jamie Daniels. «Stiamo cercando di ricostruire quanto accaduto per capire cosa possa aver spinto Daniel Ashurst a picchiare brutalmente la figlioletta fino ad ammazzarla».