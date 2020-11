Bimba di 4 anni rischia la vita dopo aver visto un video su TikTok, la denuncia della mamma

Rischia la vita dopo aver visto un video su TikTik. Una bambina di 4 anni delle Filippine ha rischiato di soffocare nel tentativo di replicare quello che aveva visto in un vido sul noto social. A raccontare quello che è successo è la mamma con un post su Facebook in cui spiega quanto possa essere pericoloso TikTok in alcuni casi.

La bimba avrebbe visto una clip in cui la protagonista faceva finta di impiccarsi, così ha voluto imitarla. La donna ha sorpreso la figlia che si era messa la cinghia delle tende al collo e ha iniziato a saltare. Notando quello che stava succedendo è subito intervenuta e ha tolto subito il laccio che aveva lasciato dei segni evidenti sul corpo della piccola. Una scena che ha scioccato la mamma al punto da spingerla a postare le foto sui social spiegando quello che era successo.

Nel video la protagonista simulava la morte per diventare poi un fantasma. Forse la bimba credeva di poter fare la stessa cosa, ma per imitarla ha rischiato la vita. Il post ha denunciato la pericolosità di alcuni contenuti, così la mamma ha invitato tutti i genitori a fare molta attenzione a quello che i propri figli vedono. Il timore della donna è che la figlia sarebbe potuta morire anche solo se lei fosse stata in un'altra stanza della casa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 00:29

