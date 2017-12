Morto il cardinale americano Law, coprì i preti pedofili. Wojtyla lo salvò nominandolo arciprete della basilica di Santa Maria Maggiore a Roma

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 09:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È morto nella notte a Roma il cardinale, noto per essere coinvolto nel '' quando era arcivescovo di Boston. Aveva 86 anni ed era malato da tempo. Il cardinal Law era stato costretto a dimettersi nel 2002 per le mancate denunce, prima di essere trasferito a Roma - tra molte polemiche - diventando nel 2004 e fino al 2011 arciprete della Basilica papale di Santa Maria Maggiore.La notizia della morte a Roma di Law è stata annunciata stamane dalla Sala stampa della Santa Sede. Il porporato, nato a Torreon, in Messico, il 4 novembre 1931, fu ordinato presbitero il 21 maggio 1961, nominato vescovo di Springfield-Cape Girardeau il 22 ottobre 1973 e innalzato alla dignità cardinalizia nel concistoro del 25 maggio 1985. È stato arcivescovo metropolita di Boston dall'11 gennaio 1984 al 13 dicembre 2002 quando è stato costretto a dimettersi in seguito allo scandalo dei preti pedofili - portato alla luce dall'inchiesta Spotlight del quotidiano Boston Globe, premiata col Pulitzer - per non aver denunciato pubblicamente i sacerdoti coinvolti.Dal 27 maggio 2004 al 21 novembre 2011 è stato arciprete della Papale Basilica Liberiana di Santa Maria Maggiore. L'approdo di Law, accusato di aver coperto i preti pedofili della sua diocesi, a Santa Maria Maggiore suscitò all'epoca non poche polemiche. La sua posizione era stata già discussa in un summit tenutosi nel 2002, e al cui capo vi fu lo stesso papa Giovanni Paolo II, e che vedeva posizioni molto forti sul suo conto. La successiva decisione, comunque, fu il suo trasferimento a Roma, mentre la diocesi di Boston veniva coinvolta in vari processi per i casi di pedofilia.