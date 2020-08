Beirut, un cratere di 43 metri di profondità: i danni choc delle devastanti esplosioni di martedì

Un cratere enorme, profondo ben 43 metri: la devastante esplosione di martedì scorso a Beirut, capitale del Libano, ha provocato danni clamorosi, come hanno reso noto fonti della sicurezza. Intanto, secondo quanto riportano i media internazionali, è salito ad almeno 728 il bilancio dei feriti negli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine in città dopo le esplosioni che hanno ucciso 158 persone.



Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Agosto 2020, 09:42

