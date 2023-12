Banksy, la nuova opera rubata dopo un'ora sotto gli occhi dei passanti: era comparsa su un cartello stradale

di Redazione Web

Poco dopo che Banksy aveva realizzato la sua più recente opera su un cartello stradale nel quartiere di Peckham a Londra, due individui, un'ora dopo l'apparizione del pezzo d'arte, l'hanno rapidamente portata via.

Un video diffuso dai media britannici mostra i due soggetti che smontano l'insegna di stop sotto lo sguardo attonito dei passanti, per poi allontanarsi. Sull'insegna, Banksy aveva dipinto tre droni militari, un nuovo esempio della sua protesta contro i conflitti globali.

L'autenticità dell'opera confermata poco prima

La conferma dell'autenticità dell'opera era giunta attraverso il profilo Instagram del celebre street artist, il quale ha smentito ogni coinvolgimento nella rimozione dell'insegna.

Questa non è la prima volta che le opere di Banksy diventano oggetto di furto o rimozione, ricordando l'episodio avvenuto lo scorso febbraio quando un congelatore abbandonato, utilizzato dall'artista per una sua opera dedicata alle donne vittime di violenza domestica, in occasione di San Valentino, fu prontamente rimosso dalle autorità della città balneare di Margate, poiché si trovava su suolo pubblico.

