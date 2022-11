Mamma va alla bancarella di Natale, compra le caramelle ai figli e paga 54 euro: «Sono scioccata»

Una mamma è rimasta scioccata dopo che ha pagato 54 euro per due bustine di caramelle a una bancarella natalizia di Winter Wonderland, evento annuale a Cardiff. La donna era andata con suo marito e i loro due bambini lo scorso sabato. Mentre giravano per il parco, i suoi figli hanno chiesto se potevano comprare un sacchetto di pick and mix, un misto di dolciumi. Dopo averli scelti, la famiglia è andata al bancone per pagare. A quel punto lo choc: i due articoli sono costati poco meno di 47 sterline.

Mamma paga 54 euro per due bustine di caramelle

Su quanto avvenuto è intervenuta la Great British Fudge Company, che fabbrica le carammelle. Al Daily Record il portavoce ha affermato di essere in contatto con la signora Rhiannon, la mamma coinvolta, e che le ha offerto un rimborso completo. Ha anche aggiunto che stavano cercando modi per migliorare i loro servizi ed evitare problemi simili in futuro.

Rhiannon Brown, who is a health care worker from Mountain Ash, visited the annual Christmas event with her husband and their two young children on Saturday, November 19. https://t.co/mK81G70MlH — News Pug (@news_pug) November 23, 2022

«Bustine piene a metà»

"Le bustine non erano neanche lontanamente piene per metà". Questo lo sfogo sui social della mamma, che ha pubblicato la sua esperienza sui social media. Molte altre persone hanno commentato dicendo che avevano avuto un'esperienza simile durante l'evento festivo.

La precisazione

La mamma ha acquistato esattamente 1,6 kg di caramelle per £ 47.00 (ovvero 54 euro). La donna, come spiegato alla società dolciaria, era a conoscenza del prezzo visualizzato di £ 2,79 (3.10 euro) per 100 g. Ma è rimasta comunque scioccata dal prezzo finale quando è stato pesato. Ha anche spiegato che ha scelto di pagare la merce per non deludere i bambini e perché avevano già iniziato a mangiarli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 06:00

