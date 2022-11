Zigomi più grandi del mondo: ecco come è diventata la modella dopo anni di chirurgia estetica

di Redazione web

Anastasia Pokreshchuk, modella ucraina, è la donna che con gli zigomi più grandi del mondo. La 33enne conosciuta sui social per il suo dettaglio estetico "fuori dal normale", ha condiviso su Instagram una sua foto di sei anni fa, prima degli interventi, in cui appare totalmente diversa, al naturale e quasi irriconoscibile.

La modella ucraina

Prima di ricorrere al filler per le guance, Anastasia aveva un viso snello, i capelli ricci e biondi. La modella 33enne ora ha un aspetto diverso, unico al mondo: capelli lunghi, rosa shocking e guance XL.

Tante sono le reazioni che ha scatenato il post Instagram di Anastasia, molti hanno commentato dicendo di preferire la sua vecchia versione: «Torna alla tua vecchia faccia: eri molto più bella», ha scritto qualcuno. «Ma cosa ti è successo?», ha scritto qualcun altro.

Non importa il pensiero dei follower, Anastasia continua a preferire il suo aspetto di adesso e non ritornerebbe mai a sei anni fa, quando aveva 26 anni e il suo viso non era stato ancora ritoccato da nessun chirurgo estetico.

