La turista scala la piramide Maya: aggredita e insultata dalla folla. Il video è virale: cos'è accaduto

I turisti indisciplinati e irrispettosi sono ovunque. E quanto accaduto in Messico ne è la riprova. Una turista, infatti, è stata immortalata in molti video finiti sui social network e in pochi giorni è diventata, suo malgardo, famosa per una bravata che i presenti non le hanno fatto passare liscia. La donna ha deciso di scalare la piramide Maya, cosa assolutamente vietata, scatenando l'ira della folla.

Patrimonio dell'Unesco

La piramide Maya di Kukulkan è patrimonio dell'Unesco dal 1988 e, più recentemente, è stata inserita nelle «Nuove sette meraviglie del mondo». Un tempio imponente, che ha reso il sito di Chichén Itzá, una gettonatissima meta turistica. Ma la donna, forse spinta dalla voglia di un selfie unico nel suo genere, ha deciso di salirci sopra e, scalino dopo scalino, è arriva in cima. Una mancanza di rispetto nei confronti di una meraviglia storica che non è andata giù ai tanti turisti presenti che hanno deciso di farsi giustizia da soli, mentre in tanti hanno deciso di riprenderla e caricare il video sui social.

L'ira della folla

La donna, di cui non si conoscono le generalità, ha violato il regolamento del sito archeologico: è infatti severamente vietato salire sulla struttura. Immediatamente sono intervenute le guardie, che hanno fatto scendere l'irrispettosa turista. Ma la reazione più forte è arrivata dalla folla furiosa nei suoi confronti. Come testimoniato da numerosi video condivisi, soprattutto su TikTok, i presenti hanno aggredito e insultato la donna. La donna, non contenta, prima di scendere dalla piramide ha mostrato un atteggiamento di sfida nei confronti di chi le intimava di andare via, scatenando la reazione violenta della gente.

E proprio per il suo atteggiamento di sfida, in molti hanno aggredito fisicamente la donna. Mentre veniva portata via dalle guardie, alcune donne le hanno tirato i capelli. Altri l'hanno bagnata lanciandole dell'acqua.

