Mamma sale sullo scivolo con il figlio di 18 mesi e gli rompe una gamba col suo peso

Stavacon ile non avrebbe mai pensato di fargli del male, né voluto. Shona Keetley, 26 anni, di Cleethorpes, nell'est Lincolnshire, era insieme al compagno e al figlio di 18 mesi, George, al Rand Farm Park, quando ha deciso di far provare loal piccolo.Mentre mamma e figlio scendevano dalla giostra il papà ha filmato tutto mostrando quello che è successo: la gamba del bambino si punta sullo scivolo così la madre con il suo peso la schiaccia. Ovviamente è successo tutto in una frazione di pochi secondi, sufficienti affinchè però la gamba di George si rompesse. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze ma la mamma ha voluto diffondere il filmato per mostrare la pericolosità di alcuni gesti, compiuti magari per proteggere i propri figli.«Non ero sicura di mandarlo solo», ammette la donna al Daily Mail , «Ho preferito salire con lui perché temevo si facesse male, non mi sono nemmeno resa conto che aveva piegato la gamba». La donna dice di aver proseguito la giornata al parco, perché a parte un piccolo pianto non pensava fosse successo nulla e il bambino sembrava stare bene. A casa però ha notato la gamba gonfia e ha deciso di farlo visitare, così ha scoperto che si era rotta.Data la giovane età è bastato un tutore e due settimane di riposo ma la mamma ammette: «Mi sono sentita la peggiore madre al mondo, vorrei che tutti i genitori imparassero dal mio errore».