Bimbo di 5 anni salva la vita alla mamma chiamando il numero scritto sull'ambulanza giocattolo

chiamando il numero scritto sulla sua. Il piccolo Josh, di Telford nello Shropshire, ha chiamato il 112, numero di emergenza europeo, dicendo che la mamma non stava bene. Il bambino ha parlato con un agente di polizia che si è occupato di gestire la situazione e aiutare il bimbo sua madre.La donna era andata in coma diabetico e dopo essere svenuta non riusciva a riprendere conoscenza.Josh ha così composto il numero scritto sulla sua ambulanza giocattolo convinto di poterle salvare la vita. Gli agenti sono intervenuti andando a casa del bambino trovandolo in casa con il fratello minore e la donna in terra. Per tutto il tempo Josh è rimasto al telefono con uno degli agenti che ha provato a rassicurarlo, fino a quando, una volta in casa non hanno gestito loro la situazione.La mamma è stata soccorsa e portata in ospedale mentre i poliziotti si sono occupati dei bambini. Gli agenti si sono complimentati con il bambino a cui hanno dedicato anche un post sulla loro pagina Facebook ufficiale scrivendo: «Ha già dimostrato che sarebbe un brillante agente di polizia e speriamo di rivederlo quando sarà abbastanza grande come nuova recluta».