Bambino di 3 anni trova una pistola sul divano, si spara e muore: arrestato il papà. L'orrore davanti al fratellino

Orrore in Pennsylvania dove un bambino di appena 3 anni si è sparato ed è morto in casa, dopo aver trovato una pistola semiautomatica carica sui cuscini del divano. Secondo quanto riportano i media statunitensi, il papà del bambino, il 28enne José Hilario Abreu, è accusato di omicidio colposo: secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe lasciato l'arma sui cuscini del divano sul quale erano seduti i suoi due bambini, Elijah Abreu Borgen e il fratellino più piccolo di due anni, e poi ha lasciato la stanza.

Il piccolo Elijah ha trovato l'arma carica e ha fatto accidentalmente partire un colpo che l'ha centrato al petto. Il padre ha sentito lo sparo e quando è tornato in salotto ha trovato il figlio in un lago di sangue. I pubblici ministeri hanno detto che il bambino è stato ricoverato d'urgenza al Lehigh Valley Hospital Cedar Crest ma è morto per la ferita riportata. Abreu è stato portato nel carcere della contea di Lehigh in attesa dell'udienza di convalida prevista per venerdì.

I precedenti negli ultimi mesi

L'incidente in Pennsylvania segue altre sparatorie mortali che hanno coinvolto bambini piccoli negli Stati Uniti negli ultimi mesi a causa di armi lasciate incustodite: a febbraio un piccolo di 3 anni si è sparato mortalmente alla testa dopo aver trovato una pistola nella sua casa nella North Carolina del Nord.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 17:18

