Papà si sente male, il figlio di 3 anni guida il suo camion giocattolo nel traffico e gli salva la vita

Federico è morto travolto dal fango mentre provava a salvare la sorellina

Venerdì 20 Dicembre 2019, 13:33

sfida il. Stefan Snowden, di 3 anni, di Twenty, Lincolnshire, è stato un vero eroe che dopo, ha preso il suo mezzo di trasporto e lo ha guidato per centinaia di metri in cerca di aiuto.Il bambino ha visto che suo padre, Marc, si era sentito male a casa, così è uscito per chiedere aiuto. Due donna hanno notato il piccolo aggirarsi da solo per le strade della città così lo hanno fermato e hanno allertato la polizia. Agli agenti il piccolo ha spiegato che il padre stava male così sono scattati i soccorsi. La mamma di Stefan, Carla Neve, era uscita la mattina presto per andare a lavorare e aveva lasciato il marito e il figlio in casa.Il papà soffre di una patologia che lo porta ad avere dei malori, a seguito dei quali sviene. Il piccolo però si è spaventato e ha provato ad aiutarlo. Stefan ha rischiato la sua vita, visto che si aggirava in mezzo al traffico, le donne che sono andate in suo aiuto hanno evitato che si consumasse una tragedia. Una di loro ha bloccato il traffico per prendere il bambino e l'altra lo ha portato a casa e lasciato che si tranquillizzasse in attesa della polizia.Il papà sta bene e anche il bambino, quello che si è compiuto è stato un vero miracolo di Natale, secondo quanto riferito dalle autorità locali.