Bambino annega mentre fa il bagno al lago: «Era con un adulto, lui si è salvato»

Una terribile tragedia, con tanti dettagli ancora da chiarire: un bambino è morto, annegato in un lago nelle Highlands scozzesi. I soccorritori hanno trovato nel lago due persone, un adulto e un bambino, ma solo il primo è riuscito a salvarsi. Il piccolo, infatti, è stato dichiarato deceduto a poche ore dall'arrivo in ospedale.

Come riporta il Sun, un'indagine dovrà stabilire le modalità della disgrazia.

Dramma al lago

Stando alle dichiarazioni ufficiali, i soccorsi sono stati chiamati verso l'una del pomeriggio di ieri, e si sono recati presso il lago Broom, nel porto di Ullapool.

Purtroppo, il piccolo è stato dichiarato morto poche ore dopo. Un rappresentante delle forze dell'ordine ha dichiarato: «Ci hanno chiesto aiuto verso l'1.20 del pomeriggio, e ci siamo recati subito sul posto. I soccorsi hanno trovato 2 persone in acqua, che stavano annegando. Il bambino è stato portato subito in ospedale, con l'elicottero. Ma è morto poco tempo dopo». Stando a queste dichiarazioni, l'altra persona soccorsa non ha avuto bisogno di ulteriore assistenza medica.

Le indagini

A quanto pare, non si tratterebbe di una morte sospetta; tuttavia, le forze dell'ordine scozzesi hanno confermato che condurranno un'indagine scrupolosa, allo scopo di stabilire con certezza le modalità della tragedia.

