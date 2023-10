Naldo, morto il figlio dell'ex calciatore: il piccolo Davi, 4 anni, lottava per la vita da un mese dopo un incidente

Tragedia per Naldo, difensore brasiliano con un passato in Serie A, fra le fila di Udinese e Bologna. Il figlio del calciatore, di soli 4 anni, è morto per le conseguenze di un incidente stradale. Il piccolo Davi un mese fa era stato coinvolto nell'incidente ed era ricoverato in terapia intensiva: nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il bambino è morto in ospedale.

Palestrina, marito e moglie uccisi da un ubriaco. «Un bimbo sembrava morto, poi il miracolo»

L'annuncio choc dell'Antalyaspor

A darne notizia è l'Antalayaspor, la squadra turca dove gioca oggi il 35enne: «Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della morte di Davi, figlio del nostro calciatore Naldo Pereira - si legge nel comunicato - che il mese scorso ha avuto un incidente. Che Dio abbia pietà del piccolo Davi. Esprimiamo le nostre condoglianze al nostro calciatore Naldo e alla sua famiglia, in particolare ai suoi tifosi, ai parenti e alla comunità».

Seni unutmayacağız Davi!



Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.



Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza… pic.twitter.com/JHRaKqbjfx — Antalyaspor (@Antalyaspor) October 16, 2023

Chi è Naldo

Edinaldo Gomes Pereira, classe 1988, ha giocato in Italia fra il 2013 e il 2014, indossando le maglie del Bologna e dell'Udinese.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA