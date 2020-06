Si conoscono da bambini durante una vacanza, dopo 20 anni si incontrano di nuovo e si sposano

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 12:22

Sima scoprono che in realtà. Heidi Parker di Sheffield, nel South Yorkshire, e Ed Savitt, di Putney, nel sud-ovest di Londra, si sono conosciuti da bambini nel 199e, divennero molto amici, ma poi si persero di vista per sposarsi oggi che hanno rispettivamente 26 e 31 anni.I due si sono incontrati come studenti all'Università di Newcastle. Lui ha contattato lei su Facebook, dopo aver letto il contatto nella stanza del dormitorio in cui si trovava visto che non sapeva usare la lavatrice. I due sono diventati amici nel 2011, hanno inziato a chattare e si sono messi insieme. Dopo l'università sono andati a vivere insieme fino a quando nel 2015 Ed non ha chiesto ad Heidi di sposarlo.Durante una cena con la famiglia la mamma ha raccontato ad Heidi che da bambina, durante una vacanza, aveva incontrato un bambino di nome Ed, di cui si era invaghita e ha mostrato loro le foto, così i due hanno scoperto di essersi conosciuti, in realtà molti anni prima, come riporta anche il Sun.