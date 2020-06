Viene accoltellata alle spalle da una sua amica e si salva per miracolo: «Era gelosa per il suo fidanzato»

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Giugno 2020, 15:15

È stataEve Hewitson-Cross,da quella che credeva essere una sua amica, ma che in realtà nutriva unatale nei suoi confronti da spingerla a prendere un coltello e ferirla.I fatti risalgono a due anni fa, ma ora la ragazza ha voluto mostrare le foto delle sue lesioni spiegando che la sua ex amica la colpì perché credeve che lei volesse rubarle il fidanzato. Le lesioni che riportà Eve furono molto profonde, sfiorarono la spina dorsale e la misero a serio rischio di vita. Oggi l'adolescente soffre di stress post traumatico che l'ha costretta anche ad abbandonare il college, come riporta la stampa locale.Dopo soli 2 anni di carcere, la sua ex amica, è uscita dal carcere, vista la giovane età e l'emergenza legata al covid, come riportato dal Mirror. Alla ragazza è stato dato un ordine di riabilitazione di due anni, un ordine restrittivo di dieci anni, sarà anche soggetta alla sorveglianza della polizia, supervisione di 25 ore settimanali e dovrà completare un programma legato all'uso delle armi da taglio. All'epoca dei fatti pare fosse in astinenza da chetamina e il giudice valutò la cosa come un'attenunate.